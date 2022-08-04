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Мария Шарапова впервые выложила видео с новорождённым сыном

Мария Шарапова впервые выложила видео с новорождённым сыном
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала свежее видео в своих социальных сетях. Спортсменка, которая недавно родила сына, впервые выложила видео с мальчиком, которого назвали Теодором.

1 июля 35-летняя Шарапова стала мамой. Об этом стало известно в середине месяца. Напомним, жених Марии — британский предприниматель Алекс Гилкс.

За время карьеры Мария Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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