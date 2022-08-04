Эмма Радукану впервые прокомментировала сотрудничество с Дмитрием Турсуновым
Поделиться
Чемпионка US Open 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану впервые высказалась о работе с бывшим российским теннисистом, а ныне тренером Дмитрием Турсуновым. В конце июля стало известно, что Радукану и Турсунов договорились о сотрудничестве; тренер помогает спортсменке на турнире в Вашингтоне (США).
«У него определённо хорошее чувство юмора, и он точно пытается помочь мне относиться к себе проще. Я уделяю большое внимание всему, что делаю, и хочу всё время делать это с максимальной отдачей.
Знаете, он просто медленно старается подталкивать меня к этому. И если это происходит не идеально — ничего страшного», — приводит слова британки Tennis Head.
Семь странных ритуалов знаменитого Рафаэля Надаля:
Комментарии
- 4 августа 2022
-
16:18
-
16:01
-
16:00
-
15:36
-
14:08
-
13:49
-
13:32
-
13:01
-
11:45
-
11:19
-
11:05
-
11:02
-
11:01
-
10:54
-
10:14
-
09:42
-
08:42
-
08:40
-
08:21
-
08:05
-
07:49
-
07:38
-
07:34
-
07:29
-
07:05
-
06:55
-
06:00
-
05:36
-
05:27
-
04:58
-
01:59
-
01:30
-
00:45
-
00:26
- 3 августа 2022
-
21:52
Партнерский контент