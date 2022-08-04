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Эмма Радукану впервые прокомментировала сотрудничество с Дмитрием Турсуновым

Эмма Радукану впервые прокомментировала сотрудничество с Дмитрием Турсуновым
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Чемпионка US Open 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану впервые высказалась о работе с бывшим российским теннисистом, а ныне тренером Дмитрием Турсуновым. В конце июля стало известно, что Радукану и Турсунов договорились о сотрудничестве; тренер помогает спортсменке на турнире в Вашингтоне (США).

«У него определённо хорошее чувство юмора, и он точно пытается помочь мне относиться к себе проще. Я уделяю большое внимание всему, что делаю, и хочу всё время делать это с максимальной отдачей.

Знаете, он просто медленно старается подталкивать меня к этому. И если это происходит не идеально — ничего страшного», — приводит слова британки Tennis Head.

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