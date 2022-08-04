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Тарпищев: выступление Касаткиной в Сан-Хосе и победа над Рыбакиной — это не показатель

Тарпищев: выступление Касаткиной в Сан-Хосе и победа над Рыбакиной — это не показатель
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о выходе россиянки Дарьи Касаткиной в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе (США) и победе над чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной.

«Выступление Касаткиной в Сан-Хосе, выход в четвертьфинал, как и ранее победа над Рыбакиной — это не показатель. Надо философски смотреть на вещи. Спортсмены после перелёта втягиваются и готовятся к Открытому чемпионату США. Главное, что все наши ребята в порядке, не болеют и играют», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Следующей соперницей Дарьи на турнире в Сан-Хосе станет победительница матча между Кэролайн Доулхайд (США) и Ариной Соболенко (Беларусь).

Напомним, Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA — самое высокое на данный момент среди российских теннисисток. Лучшим результатом теннисистки на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году.

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