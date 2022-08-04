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Григор Димитров: цель — вернуться в десятку лучших

Григор Димитров: цель — вернуться в десятку лучших
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Болгарский теннисист Григор Димитров после победы над французом Адрианом Маннарином во втором круге на турнире в Вашингтоне поделился своими планами на будущее.

«Я всё ещё верю, что могу вернуться на вершину. Конечная цель, которая остается для меня, — это вернуться в десятку лучших. Думаю, что это выполнимо для меня. Я проходил этот процесс и знаю, что для этого нужно. Я знаю, что это возможно сделать снова. Это придет со стабильностью, но, конечно, всё зависит от меня. Мне всегда приходится переоценивать каждое моё выступление в турнире. Я отвечаю на вопросы: «Хорошо, моё тело способно продержаться еще две недели или нет?» или «Сколько турниров я сыграю, чтобы быть на пике формы через шесть-семь недель?», — приводит слова Димитрова tennis.com

Напомним, Димитров занимает 19-е место в рейтинге ATP. Следующим соперником теннисиста станет американец Себастьян Корда.

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