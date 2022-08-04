Джокович не примет участия в турнире «Мастерс» в Монреале

Сербский теннисист Новак Джокович официально не примет участия в турнире «Мастерс» в Монреале (Канада). Об этом сообщил в своём «твиттере» комментатор Джон Хорн.



«Новак Джокович официально не включён в турнир в Монреале», — написал Хорн.



Напомним, сербский теннисист не может въехать в США из-за отсутствия прививки от коронавируса. На данный момент его участие в US Open — 2022 под вопросом.



Джокович является 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», а также бывшей первой ракеткой мира. Ему принадлежит рекорд по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP — 373 недели. Также серб является рекордсменом по количеству побед (38) на турнирах серии ATP «Мастерс 1000» в одиночном разряде. На последнем на данный момент турнире серии «Большого шлема» — Уимблдоне — Джокович стал победителем, в финале обыграв австралийца Ника Кирьоса.

Новость по теме Директор «Мастерса» в Монреале оценил вероятность участия в турнире Джоковича