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Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, уступив Нисиоке

Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, уступив Нисиоке
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Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Вашингтоне (США). В матче третьего круга седьмой сеяный Хачанов на двух тай-брейках потерпел поражение от представителя Японии Йосихито Нисиоки со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (1:7). Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

Хачанов семь раз подал навылет, допустил десять двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Нисиока подал три эйса, один раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Хачанов — Нисиока на турнире в Вашингтоне.

За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Нисиока сыграет с победителем матча между американцем Тейлором Фритцем и британцем Даниэлем Эвансом.

Вашингтон (м). 3-й круг
04 августа 2022, четверг. 19:05 МСК
Йосихито Нисиока
96
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7  
6 2 		6 1  
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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