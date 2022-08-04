Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, уступив Нисиоке

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Вашингтоне (США). В матче третьего круга седьмой сеяный Хачанов на двух тай-брейках потерпел поражение от представителя Японии Йосихито Нисиоки со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (1:7). Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

Хачанов семь раз подал навылет, допустил десять двойных ошибок и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Нисиока подал три эйса, один раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Хачанов — Нисиока на турнире в Вашингтоне.

За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Нисиока сыграет с победителем матча между американцем Тейлором Фритцем и британцем Даниэлем Эвансом.