Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Томлянович

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Вашингтоне (США). В матче второго круга Самсонова нанесла поражение представительнице Австралии Айле Томлянович со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.
Самсонова 13 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. Томлянович подала четыре эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.
Самсонова сравняла счёт в личном противостоянии с Томлянович в официальных матчах — 1-1. Австралийка выиграла у россиянки в 2021 году на турнире в Москве — 6:2, 6:4.
За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Самсонова сыграет с победительницей матча между второй сеяной, британкой Эммой Радукану, и Марией-Камилой Осорио-Серрано из Колумбии.
- 4 августа 2022
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