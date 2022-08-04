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Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Томлянович

Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Томлянович
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250, который проходит в Вашингтоне (США). В матче второго круга Самсонова нанесла поражение представительнице Австралии Айле Томлянович со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.

Самсонова 13 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. Томлянович подала четыре эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

Самсонова сравняла счёт в личном противостоянии с Томлянович в официальных матчах — 1-1. Австралийка выиграла у россиянки в 2021 году на турнире в Москве — 6:2, 6:4.

За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Самсонова сыграет с победительницей матча между второй сеяной, британкой Эммой Радукану, и Марией-Камилой Осорио-Серрано из Колумбии.

Вашингтон (ж). 2-й круг
04 августа 2022, четверг. 19:05 МСК
Людмила Самсонова
60
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Айла Томлянович
69
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
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