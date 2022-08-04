Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500, который проходит в Сан-Хосе (США). Девятая сеяная Кудерметова в матче второго круга нанесла поражение американке Клэр Лю со счётом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.
Кудерметова трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Лю подала два эйса, дважды ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
Счёт в личном противостоянии Кудерметовой и Лю в официальных матчах стал 2-0. Впервые теннисистки встречались в 2022 году на Открытом чемпионате Австралии.
За выход в полуфинал турниар в Сан-Хосе Кудерметова сыграет с третьей сеяной Онс Жабер из Туниса.
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