Радукану с трудом вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне и сыграет с Самсоновой

Британская теннисистка Эмма Радукану вышла в четвертьфинал турниар категории WTA-250 в Вашингтоне. В матче второго круга вторая сеяная Радукану с трудом обыграла представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 50 минут.

Радукану трижды подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. Осорио-Серрано подала два эйса, семь раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Радукану сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой, которая ранее во втором круге взяла верх над представительницей Австралии Айлой Томлянович со счётом 4:6, 6:3, 6:2.