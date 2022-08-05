Соболенко встретится с Касаткиной в третьем круге турнира в Сан-Хосе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Сан-Хосе. В рамках второго круга она обыграла представительницу США Кэролайн Доулхайд со счётом 5:7, 6:1, 7:5.
Продолжительность встречи составила 2 час 38 минут. За это время Соболенко сделала 5 подачи навылет, допустила 23 двойных ошибки и реализовала 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету американки 11 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 14.
В третьем круге турнира Соболенко встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая в своём матче второго круга обыграла представительницу США Тэйло Таусенд.
Турнир в Сан-Хосе проходит с 1 по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 757 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Дарья Касаткина, которая в финальном матче 2021 года обыграла американку Даниэль Коллинз.
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