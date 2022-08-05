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Соболенко допустила 23 двойные ошибки в матче с Доулхайд. Это антирекорд в 2022 году

Соболенко допустила 23 двойные ошибки в матче с Доулхайд. Это антирекорд в 2022 году
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко допустила 23 двойные ошибки во время матча с американкой Кэролайн Доулхайд во втором круге турнира в Сан-Хосе. Её соперница по ходу матча допустила 11 двойных ошибок.

Как сообщает ESPN, Соболенко допустила наибольшее количество двойных ошибок в 2022 году среди теннисисток.

Напомним, Соболенко одержала волевую победу над Доулхайд. Уступив в первом сете со счётом 5:7, белоруска взяла два сета подряд со счётом 6:1, 7:5. Таким образом, Арина вышла в третий круг турнира в Сан-Хосе, где встретится с представительницей России Дарьей Касаткиной.

Турнир в Сан-Хосе проходит с 1 по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 757 тыс. Действующим победителем турнира является Касаткина.

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