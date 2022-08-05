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Саккари неожиданно уступила Роджерс во втором круге турнира в Сан-Хосе

Саккари неожиданно уступила Роджерс во втором круге турнира в Сан-Хосе
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Греческая теннисистка, третья ракетка мира Мария Саккари сенсационно проиграла 45-й ракетке мира, американке Шелби Роджерс во втором круге турнира в Сан-Хосе со счётом 1:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. За это время Роджерс сделала 10 подач навылет и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Саккари 3 эйса, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх попыток.

В третьем круге Роджерс встретится с соотечественницей Амандой Анисимовой.

Турнир в Сан-Хосе проходит с 1 по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 757 тыс. Действующим победителем турнира является представительница России Дарья Касаткина, которая в финальном матче 2021 года обыграла американку Даниэль Коллинз.

Сан-Хосе. 2-й круг
05 августа 2022, пятница. 02:40 МСК
Мария Саккари
3
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Шелби Роджерс
45
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Комментарии
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