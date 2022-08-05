Медведев уверенно разобрался с литовцем Беранкисом и вышел в полуфинал турнира в Мексике

В Лос-Кабосе (Мексика) на стадионе «Дельмар Интернешнл Скул» состоялась встреча 1/4 финала одноимённого турнира, в котором 26-летний российский теннисист Даниил Медведев (1-е место рейтинга ATP) встречался с 32-летним представителем Литвы Ричардасом Беранкисом (98-е место рейтинга).

Матч завершился победой Медведева в двух сетах – 6:2, 6:2. Продолжительность игры составила 1 час и 21 минуту.

На счету Даниила в этой встрече восемь подач навылет, одна двойная ошибки и два из двух (100%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента – один эйс, три двойные ошибки и четыре из восьми (50%) удачных брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира в Лос-Кабосе соперником Медведева станет 22-летний представитель Сербии Миомир Кецманович (38-е место рейтинга).