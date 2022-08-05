Даниил Медведев прокомментировал победу и выход в полуфинал турнира в Лос-Кабосе

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу в матче четвертьфинала хардового турнира в Лос-Кабосе. Медведев обыграл 98-ю ракетку мира литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 6:2 и вышел в полуфинал.
«Всё было иначе [в отличие от победы во втором круге над Ринки Хидзикатой]. Сегодня соперник играл совсем не так. Гораздо агрессивнее.
Откровенно говоря, порой против таких игроков особо нечего делать. Надо лишь хорошо подавать, отражать мячи в корт. Это мне и удалось сделать. Он всё-таки слишком часто промахивался сегодня, и этого оказалось достаточно», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
В полуфинале турнира в Лос-Кабосе Даниил Медведев сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем.
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