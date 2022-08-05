Оже-Альяссим обыграл Джонсона и вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе
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В Лос-Кабосе (Мексика) на стадионе «Дельмар Интернешнл Скул» состоялся поединок второго раунда одноимённого турнира категории ATP-250, в котором сошлись 32-летний представитель США Стив Джонсон (92-е место в рейтинге ATP) и 21-летний представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (9-е место в рейтинге).
Игра завершилась победой Оже-Альяссима в двух сетах – 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 1 час и 49 минут.
На счету Оже-Альяссима 16 подач навылет, три двойные ошибки и 1 из 8 (13%) реализованных брейк-пойнтов. У его соперника – четыре эйса, столько же двойных ошибок и нет реализованных брейк-пойнтов.
В следующем раунде оппонентом теннисиста станет победитель пары Раду Албот – Кэмерон Норри.
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