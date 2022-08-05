«Прощай, лето». Белинда Бенчич выложила фотографии в купальнике

Полуфиналистка Открытого чемпионата США 2019 года, бывшая четвёртая ракетка мира, швейцарская теннисистка Белинда Бенчич опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии в купальнике.
«Прощай, лето. Возвращаюсь к работе», — подписала она снимки.
Фото: из личного архива белинды бенчич
Фото: из личного архива белинды бенчич
На Уимблдоне 2022 года 25-летняя Бенчич, посеянная на турнире под 14-м номером, неожиданно проиграла в первом круге. Соперницей швейцарской спортсменки была представительница Китая Ван Цян, одержавшая победу со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде стала уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая с 2018 года представляет Казахстан. В финальном матче Рыбакина обыграла Онс Жабер (Тунис).
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