Даниил Медведев высказался о давлении на турнире в Лос-Кабосе

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие эмоции испытывает, продвигаясь по сетке на хардовом турнире в Лос-Кабосе (Мексика).

«Мне нравится играть на харде. Пока я хорошо тут играю. Конечно, чем дальше проходишь, тем сложнее матчи, соперники, тем больше давления испытываешь. Но это мы любим. С нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Даниила Медведева пресс-служба ATP.

Во втором круге турнира в Лос-Кабосе Медведев, освобождённый от матчей первого раунда, обыграл 224-ю ракетку мира Ринки Хидзикату (Австралия), а в четвертьфинале — 98-го номера рейтинга ATP Ричардаса Беранкиса (Литва). В полуфинале соперником Даниила станет серб Миомир Кецманович.

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