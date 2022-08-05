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Даниил Медведев высказался о давлении на турнире в Лос-Кабосе

Даниил Медведев высказался о давлении на турнире в Лос-Кабосе
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Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие эмоции испытывает, продвигаясь по сетке на хардовом турнире в Лос-Кабосе (Мексика).

«Мне нравится играть на харде. Пока я хорошо тут играю. Конечно, чем дальше проходишь, тем сложнее матчи, соперники, тем больше давления испытываешь. Но это мы любим. С нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Даниила Медведева пресс-служба ATP.

Во втором круге турнира в Лос-Кабосе Медведев, освобождённый от матчей первого раунда, обыграл 224-ю ракетку мира Ринки Хидзикату (Австралия), а в четвертьфинале — 98-го номера рейтинга ATP Ричардаса Беранкиса (Литва). В полуфинале соперником Даниила станет серб Миомир Кецманович.

Турнирная сетка
Медведев в одной победе от главной цели в Лос-Кабосе. В 1/4 финала он потерял лишь 4 гейма Медведев в одной победе от главной цели в Лос-Кабосе. В 1/4 финала он потерял лишь 4 гейма

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