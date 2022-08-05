Даниил Медведев высказался о давлении на турнире в Лос-Кабосе
Поделиться
Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие эмоции испытывает, продвигаясь по сетке на хардовом турнире в Лос-Кабосе (Мексика).
«Мне нравится играть на харде. Пока я хорошо тут играю. Конечно, чем дальше проходишь, тем сложнее матчи, соперники, тем больше давления испытываешь. Но это мы любим. С нетерпением жду завтрашнего дня», — приводит слова Даниила Медведева пресс-служба ATP.
Во втором круге турнира в Лос-Кабосе Медведев, освобождённый от матчей первого раунда, обыграл 224-ю ракетку мира Ринки Хидзикату (Австралия), а в четвертьфинале — 98-го номера рейтинга ATP Ричардаса Беранкиса (Литва). В полуфинале соперником Даниила станет серб Миомир Кецманович.
Мария Шарапова тренируется через месяц после родов:
Комментарии
- 5 августа 2022
-
09:38
-
09:05
-
08:35
-
07:31
-
07:23
-
06:42
-
06:16
-
05:19
-
05:16
-
03:55
-
03:30
-
01:50
-
00:47
-
00:45
-
00:30
- 4 августа 2022
-
22:58
-
21:47
-
21:33
-
20:53
-
20:27
-
17:10
-
16:18
-
16:01
-
16:00
-
15:36
-
14:08
-
13:49
-
13:32
-
13:01
-
11:45
-
11:19
-
11:05
-
11:02
-
11:01
-
10:54
Партнерский контент