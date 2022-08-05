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Норри обыграл Албота и вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе

Норри обыграл Албота и вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе
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В Лос-Кабосе (Мексика) на стадионе «Дельмар Интернешнл Скул» состоялся матч второго раунда одноимённого турнира категории ATP-250, в котором сошлись 32-летний Раду Албот (Молдавия) и 26-летний Кэмерон Норри (Великобритания).

Игра завершилась победой Норри в двух сетах со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час и 52 минуты.

На счету Норри четыре подачи навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи (43%). На счету его соперника – три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх (50%).

В следующем раунде оппонентом британца станет канадец Феликс Оже-Альяссим (Канада), который ранее обыграл представителя США Стива Джонсона — 6:4, 7:6 (7:3).

Призовой фонд турнира составляет $ 822 110. Его действующим чемпионом является британец Кэмерон Норри.

Лос-Кабос. 1/4 финала
05 августа 2022, пятница. 07:40 МСК
Раду Албот
118
Молдавия
Раду Албот
Р. Албот
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4  
6 		7 7  
         
Кэмерон Норри
12
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Медведев в одной победе от главной цели в Лос-Кабосе. В 1/4 финала он потерял лишь 4 гейма Медведев в одной победе от главной цели в Лос-Кабосе. В 1/4 финала он потерял лишь 4 гейма
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