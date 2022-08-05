Норри обыграл Албота и вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе

В Лос-Кабосе (Мексика) на стадионе «Дельмар Интернешнл Скул» состоялся матч второго раунда одноимённого турнира категории ATP-250, в котором сошлись 32-летний Раду Албот (Молдавия) и 26-летний Кэмерон Норри (Великобритания).



Игра завершилась победой Норри в двух сетах со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 1 час и 52 минуты.



На счету Норри четыре подачи навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи (43%). На счету его соперника – три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх (50%).



В следующем раунде оппонентом британца станет канадец Феликс Оже-Альяссим (Канада), который ранее обыграл представителя США Стива Джонсона — 6:4, 7:6 (7:3).



Призовой фонд турнира составляет $ 822 110. Его действующим чемпионом является британец Кэмерон Норри.