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Нисиока — о матче с Хачановым: никогда его не обыгрывал. Мне очень хотелось победить

Нисиока — о матче с Хачановым: никогда его не обыгрывал. Мне очень хотелось победить
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Японец Йосихито Нисиока (96-й номер в рейтинге) прокомментировал победу над Кареном Хачановым в матче третьего круга турнира в Вашингтоне со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:1).

«Я никогда его не обыгрывал, ещё с юниорских времён. В прошлом году проиграл ему на Олимпиаде. Так что мне очень хотелось его победить. Матч был очень, очень упорным, но я нашёл способ выиграть. Сегодня было безумно жарко, мы оба устали. Я люблю длинные розыгрыши, а он – нет. Он хочет забивать форхенды, но я старался, чтобы он бегал и двигался. Это было столкновение двух психологий», — приводит слова Нисиоки официальный сайт АТР.

В следующем раунде японец сыграет с Даниэлем Эвансом (Великобритания), который ранее прошёл дальше на отказе Тейлора Фритца.

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