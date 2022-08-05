Радукану: по ходу матча я трижды умерла. Не знаю, как отыгралась

Чемпионка US Open 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу в матче второго круга турнира WTA-250 в Вашингтоне (США). Радукану с трудом обыграла представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 50 минут.



«По-моему, по ходу матча я трижды умерла. Не знаю, как отыгралась. Камила – такой боец. Мне приходилось работать изо всех сил в каждом розыгрыше. Даже когда я вела 4:2 во втором сете и 40:0 на её подаче, она всё равно боролась. Динамика матча постоянно менялась. Я очень рада, что сумела пройти дальше», — приводит слова теннисистки Eurosport.



Отметим, Эмма отыграла брейк в обоих сетах. В следующем круге британка сыграет с Людмилой Самсоновой (Россия), которая ранее в трёх сетах обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович.

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