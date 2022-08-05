В ФТР прокомментировали выход Даниила Медведева в полуфинал на турнире в Лос-Кабосе

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход первой ракетки мира Даниила Медведева в полуфинал турнира в Лос-Кабосе. В четвертьфинале Медведев обыграл литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 6:2.

«Я бы не стал фокусироваться на важности очков. Лос-Кабос — рядовой турнир. Нормальный результат для первого в мире. Хорошая победа Даниила над Беранкисом. Сыграли 6:2, 6:2, а игра длилась час двадцать — это достаточно долго для такого счёта. Это означает, что, несмотря на лёгкий с виду счёт, в каждом гейме были упорные розыгрыши», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Мария Шарапова тренируется через месяц после родов: