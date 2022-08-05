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В ФТР прокомментировали выход Даниила Медведева в полуфинал на турнире в Лос-Кабосе

В ФТР прокомментировали выход Даниила Медведева в полуфинал на турнире в Лос-Кабосе
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход первой ракетки мира Даниила Медведева в полуфинал турнира в Лос-Кабосе. В четвертьфинале Медведев обыграл литовца Ричардаса Беранкиса со счётом 6:2, 6:2.

«Я бы не стал фокусироваться на важности очков. Лос-Кабос — рядовой турнир. Нормальный результат для первого в мире. Хорошая победа Даниила над Беранкисом. Сыграли 6:2, 6:2, а игра длилась час двадцать — это достаточно долго для такого счёта. Это означает, что, несмотря на лёгкий с виду счёт, в каждом гейме были упорные розыгрыши», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Медведев в одной победе от главной цели в Лос-Кабосе. В 1/4 финала он потерял лишь 4 гейма Медведев в одной победе от главной цели в Лос-Кабосе. В 1/4 финала он потерял лишь 4 гейма

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