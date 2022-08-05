Екатерина Макарова призналась, что не поздравила Марию Шарапову с рождением сына

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Екатерина Макарова призналась, что не поздравила пятикратную чемпионку ТБШ в одиночном разряде Марию Шарапову, которая 1 июля родила сына. По словам Макаровой, Шарапова вообще мало с кем общается.
«Не поздравила. Мы общались в последний раз, когда выступали на турнирах. Мне кажется, мы в последний раз с ней играли в Китае, я тогда проиграла в трёх сетах, и, наверное, тогда это был последний раз, когда мы общались.
Она вообще мало с кем-то общается. Хоть мы и были в одной команде, играли Кубок Федерации, но она закрытый человек. Она считает всех своими конкурентами и поэтому мало общается», — цитирует Макарову News.ru.
Мария Шарапова тренируется через месяц после родов:
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