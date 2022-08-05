Алексей Селиваненко: у Медведева и Кецмановича есть хорошая история противостояний

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко рассказал об ожиданиях от матча первой ракетки мира Даниила Медведева и серба Миомира Кецмановича (38), которые сыграют между собой в полуфинале хардового турнира в Лос-Кабосе (Мексика).

«Если говорить о полуфинальной встрече, Кецманович — серьёзный соперник. У Миомира есть большой опыт, он имеет хорошие победы. У Медведева и Кецмановича есть хорошая история взаимоотношений и противостояний. Будет хорошая встреча и интересный полуфинал», — рассказал Алексей Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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