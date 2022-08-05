Лос-Кабос — первый турнир в 2022 году, в котором все первые четыре сеяных в полуфинале

Хардовый турнир ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), который проходит с 1 по 6 августа, является первым турниром в 2022 году, в котором все первые четыре сеяных теннисиста вышли в полуфинал.
В 1/2 финала встретятся Даниил Медведев (Россия) — Миомир Кецманович (Сербия) и Кэмерон Норри (Великобритания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Стоит отметить, что у первой ракетки мира Даниила Медведева на этом турнире, помимо борьбы за титул, есть ещё важная цель – добраться до финала, чтобы завоевать 150 очков и обезопасить своё первое место в рейтинге ATP на ближайшие две недели. Если эту задачу в Лос-Кабосе россиянин всё же не выполнит, то у него будет последняя попытка на «Мастерсе» в Монреале, который пройдёт с 6 по 14 августа.
Кроме того, это первый такой турнир после «Мастерса» в Цинциннати в августе 2021 года. Тогда в полуфинале четвёркой сеяных были россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв, немец Александр Зверев и грек Стефанос Циципас. Победителем турнира стал Зверев, обыграв в финале Рублёва со счётом 6:2, 6:3.
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