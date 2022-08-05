Фритц — о том, почему снялся против Эванса: было ощущение, что я вырубаюсь, в глазах плыло

13-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц рассказал, что не доиграл матч с британцем Даниэлем Эвансом из-за теплового удара. Напомним, Тейлор снялся при счёте 1:4 в решающем сете.



«В первую очередь хочу сказать, что всё нормально. Мне неловко, что не смог закончить матч. Я никогда в жизни не снимался, но после прошлогоднего эпизода в Торонто, когда я выжал из себя всё и потом чуть не упал в обморок, я обещал команде, что снимусь, если буду испытывать похожие симптомы. Обычно я горжусь своей физической подготовкой и способностью играть в очень жарких и влажных, в очень жёстких условиях – как сегодня. Многие этого не знают, но после Уимблдона я ходил в фиксирующем устройстве для голеностопа. И хотя я много работал над физической подготовкой, никакие велотренажёры не подготовят тебя к длинному матчу в таких условиях.

В субботу я снова начал тренироваться на корте, так что выступать в Вашингтоне было амбициозно, я очень доволен уровнем игры и тем, что стопа хорошо себя чувствовала. Но сегодня у меня постоянно было ощущение, что я вырубаюсь, в глазах плыло. И подготовить к игре в таких условиях может только игра в таких условиях. А с травмой стопы у меня не было такой возможности. Сейчас стопе лучше, и я могу наконец работать на корте и подготовиться к остатку сезона. Простите, если я кого-то напугал», — написал американец в соцсетях.



В следующем раунде на турнире в Вашингтоне Эванс сыграет против японца Йосихито Нисиоки.