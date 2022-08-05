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Виктор Янчук: потенциал Медведева выше, чем у Кецмановича. Но полуфинал не будет лёгким

Виктор Янчук: потенциал Медведева выше, чем у Кецмановича. Но полуфинал не будет лёгким
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал об ожиданиях от матча первой ракетки мира Даниила Медведева и серба Миомира Кецмановича (38), которые сыграют между собой в полуфинале хардового турнира в Лос-Кабосе (Мексика).

«Не думаю, что полуфинал с Кецмановичем получится лёгким. Но я уверен в Медведеве. Всё-таки он более уверенно держится как лидер. У него потенциал гораздо выше, чем у серба.

Даниил перед US Open должен набраться уверенности. Матч будет серьёзным. Если Медведев позволит себе расслабиться, всё может быть», — рассказал Виктор Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Медведев в одной победе от главной цели в Лос-Кабосе. В 1/4 финала он потерял лишь 4 гейма Медведев в одной победе от главной цели в Лос-Кабосе. В 1/4 финала он потерял лишь 4 гейма

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