Виктор Янчук: потенциал Медведева выше, чем у Кецмановича. Но полуфинал не будет лёгким

Заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал об ожиданиях от матча первой ракетки мира Даниила Медведева и серба Миомира Кецмановича (38), которые сыграют между собой в полуфинале хардового турнира в Лос-Кабосе (Мексика).

«Не думаю, что полуфинал с Кецмановичем получится лёгким. Но я уверен в Медведеве. Всё-таки он более уверенно держится как лидер. У него потенциал гораздо выше, чем у серба.

Даниил перед US Open должен набраться уверенности. Матч будет серьёзным. Если Медведев позволит себе расслабиться, всё может быть», — рассказал Виктор Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Также посмотрите видео, как Мария Шарапова проводит тренировку через месяц после родов: