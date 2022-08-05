Дарья Касаткина — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала в Сан-Хосе

Сегодня, 5 августа, 12-я ракетка мира россиянка Дарья Касаткина сыграет матч 1/4 финала на хардовом турнире в Сан-Хосе (США). Соперницей российской теннисистки будет Арина Соболенко из Беларуси, занимающая шестое место в рейтинге WTA. Матч Касаткина — Соболенко начнётся не ранее 21:00 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Арина Соболенко на турнире в Сан-Хосе.



Напомним, в первом раунде Касаткина обыграла чемпионку Уимблдона-2022 Елену Рыбакину (Казахстан), а во втором круге представительницу – США Тэйлор Таунсенд. Что касается Соболенко, то она была освобождена от матчей первого круга, а во втором раунде обыграла 168-ю ракетку мира Кэролайн Доулхайд (США).