Отец Даниила Медведева заявил, что сын близок к званию Героя России

Сергей Медведев, отец первой ракетки мира Даниила Медведева, высказал мнение, что сын достоин получить звание Героя России.

«Трудная задача: рассказать, что я испытываю, зная, что мой сын первый в мире. Хотите – верьте, хотите – нет, но я очень редко думаю об этом. Для меня главное, чтобы он был рад и счастлив. Конечно, я горд его успехом. Он прославляет наш род и приносит счастье всем своим близким! Для меня он герой. Умный, добрый, упорный и трудолюбивый. Он, также как и дочери Юля и Елена, наше счастье. Да благословит его бог.

Я недавно написал ему следующие строки: «Даня, ты герой! Прежде всего для меня. Я это понимаю. Герой нашего рода. Близок к званию Героя России. Ступил на склон, ведущий к герою мирового тенниса. Но этот склон очень крутой, скользкий и опасный. Немного игроков на нём удержались. В основном все остаются в базовом лагере, настраиваются на этот путь на словах, да там так и остаются. Чтобы идти по этому склону, надо вырабатывать в себе инстинкт убийцы. Чем труднее и больнее тебе, тем приятнее. Полное безразличие к трудностям. Только спортивная злость и неустрашимость. И соперники должны это видеть. И понимать, что тебя не сломишь. А редкие поражения – это ерунда. Просто учёба. И тогда ты пройдёшь этот склон и посидишь на верхней полянке. Всегда помни о своих родных. В них твоя кровь. И воздаст бог за труды твои и наши», — приводит слова отца Медведева «Матч ТВ».