В Госдуме отреагировали на слова отца Медведева, что теннисист достоин звания Героя России
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова отца первой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева о том, что его сын достоин звания Героя России.
«В России не так много спортсменов, которые заслужили звание Героя России. Это звание присваивается по решению президента и за высочайшие заслуги. Медведев многое сделал и ещё сделает для развития спорта, для российского спорта и для страны в целом. Соответствует или нет — точно судить не мне, это решение президента. Повторюсь, то, что он сделал и сделает, — это заслуживает высочайшего признания всех россиян», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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