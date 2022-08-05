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Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне, проиграв Канепи

Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне, проиграв Канепи
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Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Вашингтоне (США). В четвертьфинальном матче Калинская потерпела поражение от шестой сеяной, представительницы Эстонии Кайи Канепи со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Калинская трижды подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. Канепи подала 12 эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира в Вашингтоне Канепи сыграет с победительницей матча между представительницей Австралии Дарьей Савилл и канадкой Ребеккой Марино, начавшей соревнования с квалификации.

Вашингтон (ж). 1/4 финала
05 августа 2022, пятница. 19:10 МСК
Анна Калинская
71
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 3
6 4 		6 6
         
Кайя Канепи
37
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
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