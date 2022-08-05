Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира в Вашингтоне, проиграв Канепи

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Вашингтоне (США). В четвертьфинальном матче Калинская потерпела поражение от шестой сеяной, представительницы Эстонии Кайи Канепи со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Калинская трижды подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала три из девяти брейк-пойнтов. Канепи подала 12 эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира в Вашингтоне Канепи сыграет с победительницей матча между представительницей Австралии Дарьей Савилл и канадкой Ребеккой Марино, начавшей соревнования с квалификации.