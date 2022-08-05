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Вулф стал соперником Рублёва в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Вулф стал соперником Рублёва в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
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Американский теннисист Джеффри-Джон Вулф вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500, который проходит в Вашингтоне. В матче третьего круга Вулф, получивший уайлд-кард от организаторов, нанёс поражение девятому сеяному, представителю Дании Хольгеру Руне со счётом 7:5, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.

Вулф восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из 10 брейк-пойнтов. Руне подал 10 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Вулф сыграет с первым сеяным – российским теннисистом Андреем Рублёвым. Этот матч состоится сегодня, 5 августа, позднее. Напомним, матчи третьего круга с участием Рублёва и Вулфа накануне были перенесены.

Вашингтон (м). 3-й круг
05 августа 2022, пятница. 19:05 МСК
Хольгер Витус Нёсков Руне
28
Дания
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 6
         
Джеффри-Джон Вулф
99
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
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