Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Мартинцову

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Вашингтоне (США). В матче второго круга четвёртая сеяная Азаренко нанесла поражение представительнице Чехии Терезе Мартинцовой со счётом 7:6 (9:7), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

Азаренко четырежды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Мартинцова подала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта.

Счёт в личном противостоянии Азаренко и Мартинцовой в официальных матчах стал 2-0 в пользу белорусской теннисистки. Впервые соперницы встречались на US Open – 2021.

За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Азаренко сыграет с представительницей Китая Сиюй Ван, попавшей в основную сетку в качестве лаки-лузера.