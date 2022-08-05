Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Мартинцову

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Вашингтоне (США). В матче второго круга четвёртая сеяная Азаренко нанесла поражение представительнице Чехии Терезе Мартинцовой со счётом 7:6 (9:7), 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.
Азаренко четырежды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Мартинцова подала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта.
Счёт в личном противостоянии Азаренко и Мартинцовой в официальных матчах стал 2-0 в пользу белорусской теннисистки. Впервые соперницы встречались на US Open – 2021.
За выход в полуфинал турнира в Вашингтоне Азаренко сыграет с представительницей Китая Сиюй Ван, попавшей в основную сетку в качестве лаки-лузера.
- 5 августа 2022
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