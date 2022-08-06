Кудерметова в двух сетах обыграла Жабер и вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в двухсетовом матче обыграла соперницу из Туниса Онс Жабер, выйдя в полуфинал турнира категории WTA-500 в Сан-Хосе (США). Встреча 1/4 финала на корте «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» продлилась 1 час и 41 минуту. Кудерметова одержала победу со счётом 7:6, 6:2.
В ходе игры Вероника шесть раз подала навылет, выиграла 44% очков на приёме, реализовала три из девяти брэйк-пойнтов. В 66% случаев россиянка выигрывала первую подачу, в 53% – вторую. У Кудерметовой пять двойных ошибок, у её соперницы Жабер – четыре.
В полуфинале Вероника Кудерметова встретится с победителем противостояния американок Шелби Роджерс – Аманда Анисимова. Их матч начнётся в 5:00 мск.
Напомним, 5 августа в полуфинал турнира в Сан-Хосе вышла ещё одна россиянка – Дарья Касаткина. Она обыграла теннисистку из Беларуси Арину Соболенко со счётом 4:6, 7:5, 6:0. Соперницей Касаткиной в полуфинале станет либо американка Кори Гауфф, либо испанка Паула Бадоса.
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