Бадоса вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе, где встретится с россиянкой Касаткиной
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» состоялся матч 1/4 финала одноимённого турнира, в котором сошлись 18-летняя представительница США Кори Гауфф (11-й номер рейтинга WTA) и 24-летняя испанка Паула Бадоса (4-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Бадосы в двух сетах – 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час и 28 минут.
На счету Гауфф пять подач навылет, шесть двойных ошибок и четыре из восьми (50%) реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы – два эйса, две двойные ошибки и два из четырёх (50%) удачных брейк-пойнтов.
В полуфинале турнира соперницей Паулы Бадосы станет 25-летняя россиянка Дарья Касаткина (12-й номер рейтинга), победившая Арину Соболенко (4:6, 7:5, 6:0).
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