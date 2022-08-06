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Бадоса вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе, где встретится с россиянкой Касаткиной

Бадоса вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе, где встретится с россиянкой Касаткиной
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Сан-Хосе Стейт Юниверсити Теннис Центр» состоялся матч 1/4 финала одноимённого турнира, в котором сошлись 18-летняя представительница США Кори Гауфф (11-й номер рейтинга WTA) и 24-летняя испанка Паула Бадоса (4-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Бадосы в двух сетах – 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час и 28 минут.

На счету Гауфф пять подач навылет, шесть двойных ошибок и четыре из восьми (50%) реализованных брейк-пойнтов. У её соперницы – два эйса, две двойные ошибки и два из четырёх (50%) удачных брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира соперницей Паулы Бадосы станет 25-летняя россиянка Дарья Касаткина (12-й номер рейтинга), победившая Арину Соболенко (4:6, 7:5, 6:0).

Сетка турнира в Сан-Хосе.
Сан-Хосе. 1/4 финала
06 августа 2022, суббота. 02:40 МСК
Кори Гауфф
11
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		2  
7 7 		6  
         
Паула Бадоса
4
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
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