Медведев уверенно обыграл Кецмановича и вышел в финал турнира в Мексике
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В Лос-Кабосе (Мексика) на стадионе «Дельмар Интернешнл Скул» состоялась встреча 1/2 финала одноимённого турнира, в котором 26-летний российский теннисист Даниил Медведев (1-е место рейтинга ATP) встречался с 22-летним представителем Сербии Миомиром Кецмановичем (38-е место рейтинга ATP).
Матч завершился победой Медведева в двух сетах – 7:6, 6:1.
Продолжительность игры составила 1 час и 26 минут.
На счету Даниила в этой встрече 11 подач навылет, три двойные ошибки и три из шести (50%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента один эйс, одна двойная ошибка и ни одного упущенного брейк-поинта (100%).
В финале турнира в Лос-Кабосе соперником Медведева станет победитель пары Кэмерон Норри — Фелик Оже-Альяссим.
Лос-Кабос. 1/2 финала
06 августа 2022, суббота. 04:40 МСК
1
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
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Миомир Кецманович
М. Кецманович
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