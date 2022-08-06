Медведев уверенно обыграл Кецмановича и вышел в финал турнира в Мексике

В Лос-Кабосе (Мексика) на стадионе «Дельмар Интернешнл Скул» состоялась встреча 1/2 финала одноимённого турнира, в котором 26-летний российский теннисист Даниил Медведев (1-е место рейтинга ATP) встречался с 22-летним представителем Сербии Миомиром Кецмановичем (38-е место рейтинга ATP).



Матч завершился победой Медведева в двух сетах – 7:6, 6:1.

Продолжительность игры составила 1 час и 26 минут.



На счету Даниила в этой встрече 11 подач навылет, три двойные ошибки и три из шести (50%) реализованных брейк-пойнтов. У его оппонента один эйс, одна двойная ошибка и ни одного упущенного брейк-поинта (100%).



В финале турнира в Лос-Кабосе соперником Медведева станет победитель пары Кэмерон Норри — Фелик Оже-Альяссим.