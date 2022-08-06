Кирьос отыграл 5 матчболов и пробился в полуфинал турнира в Вашингтоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос (63-е место в рейтинге ATP) вышел в 1/2 финала на турнире ATP-500 в Вашингтоне, переиграв в четвертьфинале соревнований хозяина кортов Фрэнсиса Тиафо (27-е место в рейтинге ATP) со счётом 6:7 (5), 7:6(12), 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 31 минуту. Тиафо 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не имел шансы на то, чтобы заработать брейк-пойнт. Кирьос подал 32 эйса, допустил восемь двойных ошибок и смог реализовать 2 брейк-пойнта из семи возможных.



За выход в финал престижных американских соревнований финалист Уимблдона-2022 сразится с представителем Швеции Микаэлем Имером.



Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который не принимает участие в нынешнем розыгрыше соревнований.