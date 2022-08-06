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Кирьос отыграл 5 матчболов и пробился в полуфинал турнира в Вашингтоне

Кирьос отыграл 5 матчболов и пробился в полуфинал турнира в Вашингтоне
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Австралийский теннисист Ник Кирьос (63-е место в рейтинге ATP) вышел в 1/2 финала на турнире ATP-500 в Вашингтоне, переиграв в четвертьфинале соревнований хозяина кортов Фрэнсиса Тиафо (27-е место в рейтинге ATP) со счётом 6:7 (5), 7:6(12), 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 31 минуту. Тиафо 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не имел шансы на то, чтобы заработать брейк-пойнт. Кирьос подал 32 эйса, допустил восемь двойных ошибок и смог реализовать 2 брейк-пойнта из семи возможных.

За выход в финал престижных американских соревнований финалист Уимблдона-2022 сразится с представителем Швеции Микаэлем Имером.

Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который не принимает участие в нынешнем розыгрыше соревнований.

Вашингтон (м). 1/4 финала
06 августа 2022, суббота. 05:30 МСК
Фрэнсис Тиафо
27
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 12 2
6 5 		7 14 6
         
Ник Кирьос
63
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
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