Райлли Опелка снялся с турнира серии «Мастерс» в Монреале

17-я ракетка мира, американский теннисист Райлли Опелка снялся с хардового турнира ATP серии «Мастерс», который пройдёт в Монреале (Канада) с 7 по 14 августа.
Вместо него на турнире сыграет его соотечественник Педро Мартинес, который в первом круге встретится с полуфиналистом двух турниров «Большого шлема», французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
Отметим, что на турнире в Монреале примут участие российские теннисисты. Действующий чемпион и первая ракетка мира Даниил Медведев встретится с победителем матча между австралийцем Ником Кирьосом и Себастьяном Баэсом из Аргентины.
Пятый сеяный Андрей Рублёв начнёт турнир матчем с сербом Филипом Краиновичем или британцем Даниэлем Эвансом. Карен Хачанов в первом круге встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло. Аслан Карацев на старте турнира поборется с американцем Максимом Кресси.
- 6 августа 2022
-
11:34
-
11:14
-
10:55
-
10:49
-
10:31
-
10:17
-
09:25
-
09:21
-
08:48
-
08:15
-
07:41
-
06:56
-
06:09
-
05:20
-
04:53
-
04:42
-
04:12
-
01:35
-
01:30
-
00:40
- 5 августа 2022
-
23:54
-
22:25
-
22:12
-
21:58
-
20:58
-
20:46
-
20:39
-
18:00
-
17:12
-
16:00
-
15:59
-
15:25
-
14:56
-
14:50
-
13:28