Райлли Опелка снялся с турнира серии «Мастерс» в Монреале

17-я ракетка мира, американский теннисист Райлли Опелка снялся с хардового турнира ATP серии «Мастерс», который пройдёт в Монреале (Канада) с 7 по 14 августа.

Вместо него на турнире сыграет его соотечественник Педро Мартинес, который в первом круге встретится с полуфиналистом двух турниров «Большого шлема», французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Отметим, что на турнире в Монреале примут участие российские теннисисты. Действующий чемпион и первая ракетка мира Даниил Медведев встретится с победителем матча между австралийцем Ником Кирьосом и Себастьяном Баэсом из Аргентины.

Пятый сеяный Андрей Рублёв начнёт турнир матчем с сербом Филипом Краиновичем или британцем Даниэлем Эвансом. Карен Хачанов в первом круге встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло. Аслан Карацев на старте турнира поборется с американцем Максимом Кресси.