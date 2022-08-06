Медведев: если завтра выиграю титул в Лос-Кабосе, точно скажу, что влюбился в Мексику

Чемпион US Open – 2021, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился впечатлениями от выступления на турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Медведев впервые приехал на данные соревнования.

Ранее Медведев (1) вышел в финал Лос-Кабоса, в полуфинале победив серба Миомира Кецмановича (4) со счётом 7:6 (7:0), 6:1. По пути в решающую стадию россиянин обыграл Ринки Хидзикату (Австралия, Q) и Ричардаса Беранкиса (Литва).

«Если выиграю завтра, я отвечу «да, я влюбился в Мексику» на 100%», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

За титул Медведев сразится с действующим чемпионом соревнований, британцем Кэмероном Норри (3), который ранее одолел второго сеяного канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 3:6, 6:3.