Кирьос одним словом описал поединок с Тиафо, в котором отыграл пять матчболов

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос одним словом описал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо (10) в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США).

Напомним, Кирьос одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (14:12), 6:2. По ходу второго сета Ник отыграл пять матчболов.

«Это было дико», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

За выход в финал соревнований в Вашингтоне Кирьос сразится с представителем Швеции Микаэлем Имером.

Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который не принимает участия в нынешнем розыгрыше соревнований.

Ранее Ник принял участие в Уимблдоне-2022. В дебютном для себя финале турнира «Большого шлема» 27-летний Кирьос проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7). По ходу соревнований австралиец обыграл британца Пола Джабба (WC), серба Филипа Краиновича (26), грека Стефаноса Циципаса (4), американца Брэндона Накашиму и чилийца Кристьяна Гарина.