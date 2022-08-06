Кирьос одним словом описал поединок с Тиафо, в котором отыграл пять матчболов

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос одним словом описал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо (10) в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США).
Напомним, Кирьос одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (14:12), 6:2. По ходу второго сета Ник отыграл пять матчболов.
«Это было дико», — написал Кирьос в своих социальных сетях.
За выход в финал соревнований в Вашингтоне Кирьос сразится с представителем Швеции Микаэлем Имером.
Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который не принимает участия в нынешнем розыгрыше соревнований.
Ранее Ник принял участие в Уимблдоне-2022. В дебютном для себя финале турнира «Большого шлема» 27-летний Кирьос проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7). По ходу соревнований австралиец обыграл британца Пола Джабба (WC), серба Филипа Краиновича (26), грека Стефаноса Циципаса (4), американца Брэндона Накашиму и чилийца Кристьяна Гарина.
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