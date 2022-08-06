Дмитриева не считает, что у Медведева возникнут проблемы с Норри в финале Лос-Кабоса

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от финала турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), где первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сразится с чемпионом 2021 года, британцем Кэмероном Норри.

«Не думаю, что у Медведева будут какие-то проблемы именно с Норри. Всё будет зависеть от того, в каком состоянии находится Даниил, насколько он готов. Конечно, стоит отметить, что Норри в последнее время чуть-чуть прибавил, неплохо себя показал на Уимблдоне, но это было трава, а здесь хард. Этот финал — это тот самый случай, когда Медведев сам себя проверяет, как игрок, на харде, но в то же время он может чувствовать себя достаточно свободно», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.