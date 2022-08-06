Бадоса высказалась о Касаткиной перед очной встречей в полуфинале турнира в Сан-Хосе
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Четвёртая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала победу над американкой Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе (США). Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
«Никогда не бывает легко начинать против такого агрессивного игрока с хорошей подачей. Думаю, я довольно хорошо адаптировалась в конце первого сета и провела идеальный тай-брейк, так что я очень этому рада», — приводит слова Бадосы пресс-служба WTA.
Также Паула высказалась о седьмой сеяной турнира, россиянке Дарье Касаткиной, с которой встретится в полуфинальном матче.
«Она выигрывает много матчей, побеждает лучших игроков мира. У неё потрясающий сезон», — добавила теннисистка.
Матч Бадоса — Касаткна состоится 7 августа в 04:00 мск.
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