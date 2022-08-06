Бывшая первая ракетка мира Марсело Риос тренирует перспективного китайского теннисиста

Бывшая первая ракетка мира, представитель Чили Марсело Риос дебютировал в качестве тренера.
В конце июля 46-летний Риос принял предложение о сотрудничестве с 17-летним китайским теннисистом Цзюнчэном Шанем. По итогам прошлого года Шань возглавил юниорский рейтинг ITF, а также дошёл до финала юниорского US Open. В данный момент он занимает 344-ю строчку в рейтинге ATP.
«Мы начали работать вместе 22 июля, и у нас было всего шесть дней на подготовку к серии «челленджеров», которые он планирует сыграть. Я поставил ему цель – дойти до полуфинала в Лексингтоне, а дальше мы посмотрим. Мы должны были подписать контракт в понедельник, но я отказался. Сначала я хочу поехать с ним на два «челленджера» и посмотреть, как всё пройдёт, прежде чем принимать. окончательное решение», — приводит слова Риоса El Deportivo.
В данный момент юный Шань выступает на турнире серии «челленджер» в Лексингтоне (США), где уже, впервые в карьере дошёл до четвертьфинала. Риос находится там же.
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