«Это поможет». Циципас отреагировал на снятие Надаля с «Мастерса» в Монреале

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на решение 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля сняться с турнира серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Соревнования пройдут на харде с 7 по 14 августа.

Надаль объяснил своё решение проявившимся дискомфортом на тренировке.

«Не могу сказать, что это хорошо или плохо, но это определённо немного поможет. Рафаэль Надаль выиграл слишком много титулов. Нам будет его не хватать, но это, безусловно, увеличит шансы других претендентов на завоевание титула», — приводит слова Циципаса We Love Tennis.

Сам Циципас стал третьим сеяным турнира в Монреале. Его соперник по второму кругу определится по итогам квалификации.