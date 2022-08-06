Призовой фонд канадского «Мастерса» в 2 раза больше, чем у женского турнира того же уровня

Опубликованы размеры призовых фондов мужского и женского турниров одной категории (ATP-1000, WTA-1000) в Канаде. У мужчин соревнования пройдут в Монреале, у женщин – в Торонто.

Призовой фонд «Мастерса» в Монреале составил $ 5 926 545, что более чем в два раза превышает фонд женских соревнований в Торонто ($ 2 697 250).

Организаторы турнира официально никак не обосновали это: сетки обоих мероприятий составлены из 56 игроков. Однако стоит отметить, что титул в Монреале принесёт теннисисту 1000 рейтинговых очков, а победа в Торонто оценивается в 900 баллов. Также есть небольшие отличия в начислении рейтинговых очков в более низких стадиях.

Действующим чемпионом канадского «Мастерса» является россиянин Даниил Медведев, женского турнира WTA-1000 — итальянка Камила Джорджи.