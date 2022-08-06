Лейла Фернандес: надеюсь, к US Open я буду готова

Финалистка Открытого чемпионата США 2021 года 19-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес сообщила, что вернётся на корт на турнире в Торонто. Фернандес посеяна под 13-м номером и начнёт турнир матчем с одной из победительниц квалификации.



Фернандес не выступала с «Ролан Гаррос», где получила стрессовый перелом ноги.

«Чувствую себя прекрасно, счастлива, что вернулась на корт. С ногой всё отлично. Такое ощущение, что это новая нога. Думаю, я просто попытаюсь насладиться временем на корте и посмотрю, как чувствую себя физически и морально. Потому что на тренировках я чувствую себя прекрасно, но теннисный матч — это целый новый мир. Надеюсь, всё пойдет хорошо.

Буду совершенствоваться от турнира к турниру, надеюсь, к US Open я буду готова», — приводит слова Фернандес пресс-служба WTA.