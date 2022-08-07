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Кудерметова проиграла Роджерс в полуфинале турнира в Сан-Хосе

Кудерметова проиграла Роджерс в полуфинале турнира в Сан-Хосе
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Сан-Хосе. На стадии полуфинала она уступила представительнице США Шелби Роджерс со счётом 3:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время россиянка сделал 5 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнта. На счету американки 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В финале турнира Роджерс встретится с победителем пары Дарья Касаткина (Россия) – Паула Бадоса (Испания).

Турнир в Сан-Хосе проходит с 1 по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 757 тыс. Действующим победителем турнира является Даниэль Коллинз, которая в решающем матче турнира обыграла россиянку Дарью Касаткину.

Сан-Хосе. 1/2 финала
07 августа 2022, воскресенье. 01:05 МСК
Шелби Роджерс
45
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Вероника Кудерметова
19
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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