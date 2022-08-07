Кудерметова проиграла Роджерс в полуфинале турнира в Сан-Хосе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Сан-Хосе. На стадии полуфинала она уступила представительнице США Шелби Роджерс со счётом 3:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время россиянка сделал 5 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнта. На счету американки 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В финале турнира Роджерс встретится с победителем пары Дарья Касаткина (Россия) – Паула Бадоса (Испания).

Турнир в Сан-Хосе проходит с 1 по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 757 тыс. Действующим победителем турнира является Даниэль Коллинз, которая в решающем матче турнира обыграла россиянку Дарью Касаткину.