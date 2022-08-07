Кирьос вышел в финал турнира в Вашингтоне, где может сыграть с Рублёвым

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в финал турнира в Вашингтоне. На стадии полуфинала он обыграл представителя Швеции Микаэль Имера со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Кирьос сделал 10 подач навылет и реализовал 1 из 3 брей-пойнтов. Швед, в свою очередь, сделал 1 подачу навылет и допустил 3 двойные ошибки.

В финале турнира Кирьос встретится с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) – Йосихито Нисиока (Япония).

Турнир в Вашингтоне проходит с 1 по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $1,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл Маккензи Макдональда.