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Кирьос вышел в финал турнира в Вашингтоне, где может сыграть с Рублёвым

Кирьос вышел в финал турнира в Вашингтоне, где может сыграть с Рублёвым
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Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в финал турнира в Вашингтоне. На стадии полуфинала он обыграл представителя Швеции Микаэль Имера со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Кирьос сделал 10 подач навылет и реализовал 1 из 3 брей-пойнтов. Швед, в свою очередь, сделал 1 подачу навылет и допустил 3 двойные ошибки.

В финале турнира Кирьос встретится с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) – Йосихито Нисиока (Япония).

Турнир в Вашингтоне проходит с 1 по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $1,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл Маккензи Макдональда.

Вашингтон (м). 1/2 финала
07 августа 2022, воскресенье. 02:15 МСК
Ник Кирьос
63
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		3  
         
Микаэль Имер
115
Швеция
Микаэль Имер
М. Имер
Комментарии
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