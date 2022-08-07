Медведев уверенно обыграл Норри и стал победителем турнира в Мексике

В Лос-Кабосе (Мексика) на стадионе «Дельмар Интернешнл Скул» состоялась встреча финала одноимённого турнира, в котором 26-летний российский теннисист Даниил Медведев (1-е место рейтинга ATP) встречался с 26-летним представителем Великобритании Кэмероном Норри (12-е место рейтинга ATP).
Матч завершился победой Медведева в двух сетах – 7:5, 6:0. Таким образом, Даниил Медведев стал победителем турнира в Мексике.
Продолжительность игры составила 1 час и 22 минуты.
На счету Даниила в этой встрече пять подач навылет, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти (60%). У его оппонента ни одного эйса, три двойные ошибки и два из двух реализованных брейк-пойнта (100%).
Напомним, в полуфинальной встрече Медведев одолел серба Миомира Кецмановича.
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