Медведев поделился впечатлениями от победы на турнире в Лос-Кабосе

Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире ATP-250 в Лос-Кабосе.
«Каждый поединок был очень хорош, но финал всегда особенный. В финале вы играете с лучшим теннисистом этой недели, так что это всегда матч высокого уровня, и я очень рад, что мне удалось показать хороший уровень, несколько хороших ударов в такой важной игре. Это было нелегко. Кэмерон — потрясающий игрок, так что было очень напряженно. Когда вы играете против него, вы знаете, что вам нужно бороться за каждое очко», — сказал россиянин в послематчевом интервью.
Напомним, что в финале турнира в Лос-Кабосе Медведев обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счетом 7:5, 6:0. Благодаря триумфу в Мексике 26-летний уроженец Москвы завоевал свой первый титул в 2022 году.
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