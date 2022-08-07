Медведев поделился впечатлениями от победы на турнире в Лос-Кабосе

Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире ATP-250 в Лос-Кабосе.

«Каждый поединок был очень хорош, но финал всегда особенный. В финале вы играете с лучшим теннисистом этой недели, так что это всегда матч высокого уровня, и я очень рад, что мне удалось показать хороший уровень, несколько хороших ударов в такой важной игре. Это было нелегко. Кэмерон — потрясающий игрок, так что было очень напряженно. Когда вы играете против него, вы знаете, что вам нужно бороться за каждое очко», — сказал россиянин в послематчевом интервью.



Напомним, что в финале турнира в Лос-Кабосе Медведев обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счетом 7:5, 6:0. Благодаря триумфу в Мексике 26-летний уроженец Москвы завоевал свой первый титул в 2022 году.