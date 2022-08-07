Медведев выиграл турнир в Мексике, «Краснодар» разгромил «Локомотив». Главное к утру

Даниил Медведев стал победителем турнира в Мексике, «Краснодар» разгромил «Локомотив» в четвёртом туре РПЛ, американец Тревор Рид, проведший три года в российской тюрьме, высказался о приговоре Бриттни Грайнер. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Медведев уверенно обыграл Норри и стал победителем турнира в Мексике.
2. «Краснодар» разгромил «Локомотив», у железнодорожников два очка в четырёх матчах.
3. Американец, проведший три года в российской тюрьме, раскрыл ужасные перспективы Грайнер.
4. «Зенит» после удаления вратаря удержал ничью с «Ахматом» в 4-м туре РПЛ.
5. Леонид Федун раскритиковал игру «Спартака» после победы в матче с «Уралом».
6. ЦСКА останется лидером в РПЛ после 4-го тура: армейцы опережают «Спартак» из-за алфавита.
7. Матчи чемпионата Украины по футболу могут проводить тайно.
8. Кудерметова проиграла Роджерс в полуфинале турнира в Сан-Хосе.
9. Касаткина второй год подряд сыграет в финале турнира WTA-500 в Сан-Хосе.
10. «ПСЖ» начал чемпионат с разгромной победы над «Клермоном».
- 7 августа 2022
-
10:28
-
10:21
-
09:48
-
09:37
-
09:30
-
09:24
-
07:46
-
07:05
-
06:42
-
05:33
-
03:54
-
02:31
-
02:00
-
01:00
- 6 августа 2022
-
23:56
-
23:50
-
22:30
-
21:52
-
18:10
-
16:26
-
16:01
-
15:07
-
13:53
-
13:49
-
13:23
-
13:02
-
12:53
-
12:37
-
12:20
-
11:44
-
11:34
-
11:14
-
10:55
-
10:49
-
10:31