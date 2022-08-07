Медведев выиграл турнир в Мексике, «Краснодар» разгромил «Локомотив». Главное к утру

Даниил Медведев стал победителем турнира в Мексике, «Краснодар» разгромил «Локомотив» в четвёртом туре РПЛ, американец Тревор Рид, проведший три года в российской тюрьме, высказался о приговоре Бриттни Грайнер. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Медведев уверенно обыграл Норри и стал победителем турнира в Мексике.

2. «Краснодар» разгромил «Локомотив», у железнодорожников два очка в четырёх матчах.

3. Американец, проведший три года в российской тюрьме, раскрыл ужасные перспективы Грайнер.

4. «Зенит» после удаления вратаря удержал ничью с «Ахматом» в 4-м туре РПЛ.

5. Леонид Федун раскритиковал игру «Спартака» после победы в матче с «Уралом».

6. ЦСКА останется лидером в РПЛ после 4-го тура: армейцы опережают «Спартак» из-за алфавита.

7. Матчи чемпионата Украины по футболу могут проводить тайно.

8. Кудерметова проиграла Роджерс в полуфинале турнира в Сан-Хосе.

9. Касаткина второй год подряд сыграет в финале турнира WTA-500 в Сан-Хосе.

10. «ПСЖ» начал чемпионат с разгромной победы над «Клермоном».